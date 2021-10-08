Ашхабад, , 08:52 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и вице-премьер России Алексей Оверчук обсудили в Ашхабаде перспективы двустороннего сотрудничества, сообщило туркменское государственное информационное агентство TDH.

По итогам переговоров Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов подписали Совместное заявление Президента Российской Федерации и Президента Туркмении и Договор между Российской Федерацией и Туркменией о стратегическом партнёрстве Kremlin.ru

«(Стороны) обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества, отметив наличие большого потенциала для интенсификации взаимодействия по ключевым направления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бердымухамедов и Оверчук обсудили в том числе торгово-экономический и топливно-энергетический сектор, сельское хозяйство, химическую и перерабатывающую промышленность, транспортно-коммуникационную и ряд других приоритетных областей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поздравил Бердымухамедова в связи с 30-летием провозглашения независимости Туркмении.

Российский лидер отметил, что развитие отношений между двумя странами проходит в духе стратегического партнёрства, ведется политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных областях и взаимодействие в рамках СНГ и других международных структур.