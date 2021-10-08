Кишинёв, 8 октября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Молдавская православная церковь (МПЦ) указала на опасность для общества Конвенции Совета Европы о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, которую также называют Стамбульской конвенцией. Заявление было обнародовано на сайте митрополии.

Pixabay.com Воле в овечьей шкуре

В МПЦ выразили озабоченность в связи с тем, что этот документ ратифицировал парламент Молдавии. Авторы заявления указывают на то, что в конвенции размывается понятие пола человека.

«Впервые в международном договоре понятие «гендер» не отождествляется с «биологическим полом», а определяется как «социальная конструкция». Отсюда следует вывод, что, будучи «социальной конструкцией», человек рождается «нейтральным». Из этого следует, что гендер может быть изменён. Следовательно, этот текст отрицает существование мужчины и женщины в объективной реальности», — отметили в МПЦ.

В сообщении подчеркивается, что церковь выступает против насилия и поддерживает борьбу с этим явлением.

Стоит отметить, что положения Стамбульской конвенции, принятой в мае 2011 года, вызывают споры. В России её не ратифицировали. Общественные движения, выступающие в защиту традиционных ценностей отмечают, что под «ширмой» защиты женщин документ внедряет механизмы разрушения семьи.

Турция ранее присоединилась к конвенции, но в марте 2021 года президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стамбул выходит из этого соглашения, так как конвенция направлена на приравнивание гомосексуализма к норме.