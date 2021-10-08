Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. После тушения горящей квартиры в доме на проспекте Науки в Калининском районе Петербурга найдены тела двух человек. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Pixabay.com Пожар

Сообщение о сильном пожаре в квартире дома 79/2 по проспекту Науки поступило на пульт дежурного 8 октября в 07:58 мск. На втором этаже пятиэтажного жилого здания горела двухкомнатная квартира. В спальне площадью 12 кв. метров огонь охватил постельное белье.

«С вышележащих этажей эвакуировано десять человек. В квартире обнаружены двое погибших — мужчина и женщина, личности устанавливаются», — добавили в ведомстве.