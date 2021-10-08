Ханты-Мансийск, 8 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Югре за покушение на убийства будут судить жителя Ханты-Мансийска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

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Следствием установлено, что ночью 22 июня 2021 34-летний обвиняемый нанёс другому мужчине в ходе ссоры из-за женщины 54 ножевых ранения в разные части тела. Потерпевший чудом остался жив. Его вовремя обнаружили, и медики проявили мастерство.

Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, в момент нанесения ножевых ранений знакомому обвиняемый не осознавал свои действия. Дело направлено в суд для применения к нападавшему принудительной меры медицинского характера.