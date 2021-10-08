Кито, 8 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Сборная Эквадора одержала победу над командой Боливии в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Skratos1983 Эквадор

В составе эквадорской команды голы забили нападающие Майкл Эстрада и Эннер Валенсия, оформивший дубль.

На сегодняшний день сборная Эквадора занимает третье место в турнирной таблице отборочного турнира, в активе команды 16 очков. Сборная Боливии идёт на девятом месте с шестью очками.

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