Вашингтон, 8 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Заседание исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ), намеченное на 8 октября, будет посвящено возможной отставке Кристалины Георгиевой с поста директора-распорядителя организации. Совет соберётся на фоне скандала вокруг аудиторского отчёта, посвященного докладу Всемирного банка (ВБ) Doing Business за 2018 год, сообщает газета Politico со ссылкой на собственные источники.

(сс) EU2016 NL. Martijn Beekman Кристалина Георгиева

Участники заседания рассмотрят вопрос о том, сможет ли Георгиева оставаться на своём посту. В аудиторском отчёте американской компании WilmerHale о докладе ВБ содержится критика в адрес Георгиевой, которая в 2018 году была исполнительным директором Всемирного банка.

Представитель минфина США Александра Ламанн, комментируя ситуацию, заявила, что её ведомство настаивает на тщательном и честном изложении всех фактов в рамках расследования, которое ведёт исполнительный совет МВФ.

«Наша главная обязанность — поддерживать целостность международных финансовых институтов», — приводит издание слова Ламанн.

Как сообщало ИА REGNUM, в вышедшем в сентябре аудиторском докладе говорится, что сотрудники Всемирного банка манипулировали с показателями при составлении рейтинга Doing Business, который оценивает условия для бизнеса в разных странах. К примеру, цифры по КНР, Саудовской Аравии и ОАЭ были завышены, а по Азербайджану занижены. Показатели Китая при этом были изменены не без влияния Георгиевой. Сама она ранее заявила, что её действия неверно истолкованы.

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