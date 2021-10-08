Орск, Оренбургская область, 8 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области полиция ходатайствует о материальном поощрении жителей Орска, которые оказали помощь в поимке фигурант громкого уголовного дела о тройном убийстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Https://pixabay.com Деньги

Также правоохранители пообещали приложить максимум усилий для скорейшего возвращения владельцу автомобиля, который изъят следователями в рамках расследования уголовного дела.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее жители Орска выразили сожаление о поводу того, что об их роли в поимке подозреваемого в жестоком преступлении, как будто забыли. После того, как отец и сын напомнили о себе на интернет-площадках, последовала реакция. В частности, губернатор поручил подчиненным помочь молодому человеку и компенсировать ремонт машины. Позже полиция заявила о благодарности со своей стороны.

Трое орчан помогли задержать Александра Л., которой назван вероятным убийцей трех студенток колледжа на территории Гая. Мужчина задержан при попытке угона машины в Орске. Стоит отметить, за помощь в поимке злоумышленника ранее губернатор обещал 1 млн рублей.