Севастополь, 8 октября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Технологию для дыхания под водой на глубине до 1 км собирается разработать к 2030 году Севастопольский государственный университет (СевГУ), получивший 426 млн рублей, выделенных по гранту программы «Приоритет-2030», на пять научных направлений, включая названное.

Цитата из м/ф «Три богатыря и морской царь». реж Константин Феоктистов. 2016. Россия Под водой

При этом, как сообщает ТАСС, на минувшей неделе СевГУ стал одним из получивших базовую часть гранта программы «Приоритет-2030» вузов страны, получив 100 млн рублей. А 5 октября университет стал одним из 46 учебных заведений, которые получили специальную часть гранта и должен до конца 2022 года получить 426 млн рублей на реализацию заявленной программы.

«Разработка технологий жидкостного дыхания — проект на самом деле до 2050 года. Но в рамках программы «Приоритет-2030» мы должны разработать технологии, которые позволяют обеспечить свободное всплытие человека с глубины 1 000 м без последствий для здоровья (сейчас даже сотня метров — серьезная глубина, на которой могут работать единицы водолазов считаные минуты, а потом им требуется долгое восстановление)», — заявил проректор по развитию и цифровой трансформации СевГУ Владимир Мешков.

Также он уточнил, что, получив только базовый грант, СевГУ остановился бы на уровне чертежей и прототипов, а теперь вуз должны создать полноценный аппарат для жидкостного дыхания на такой глубине.

Кроме того, Мешков добавил, что реализация указанного проекта невозможна без ряда «побочных технологий» — необходимых разработок, не обеспечивающих погружение напрямую. По словам проректора СевГУ, в их число входят барокамеры для поднявшихся с большой глубины водолазов, автоматический реаниматор для массажа грудной клетки и отслеживания всех параметров организма и др.

Помимо того, он добавил, что в случае удачной реализации намеченной программы к 2050 году «можно рассчитывать на колонизацию мирового океана».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября стало известно, что ученые из Японии обнаружили на северном острове Хоккайдо вирус, который до этого был неизвестен и может передаваться людям через укусы клещей, вызывая лихорадку.