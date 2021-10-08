Каракас, 8 октября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Сборная Бразилии одержала победу над командой Венесуэлы в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась со счётом 3:1.

(сс) stux Футбол. Бразилия

На 11-й минуте счёт открыл нападающий сборной Венесуэлы Эрик Рамирес. После этого бразильцы забили три гола, отличились Маркиньос на 71-й минуте, Габриэл Барбоза с пенальти на 85-й и Антони на 96-й.

Сборная Бразилии одержала девять побед в девяти матчах отборочного турнира, набрала 27 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Сборная Венесуэлы идёт на последнем, 10-м месте с четырьмя очками.