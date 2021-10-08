Владивосток, 8 октября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Адвокат экс-главы Владивостока Олега Гуменюка обжаловал его арест, сообщает «Интерфакс».

Vlc.ru Олег Гуменюк

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Жалоба защиты на постановление суда об избрании меры пресечения Гуменюку в виде заключения под стражу на два месяца поступила 8 октября. Она будет рассматриваться в Приморском краевом суде.

Отмечается, что дата рассмотрения жалобы ещё не назначена.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Гуменюк в ходе следственных действий и на заседании Фрунзенского суда по избранию в отношении него меры пресечения 5 октября своей вины в получении многомиллионных взяток не признал.

По версии следствия, чиновнику передали за несколько лет почти 20 млн рублей за покровительство в похоронных махинациях.