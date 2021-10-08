София, 8 октября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Прокуратура Болгарии предъявила обвинения капитану и второму помощнику капитана сухогруза VERA SU, потерпевшего аварию в районе населенного пункта Каменный Берег (Добричская область). Об этом сообщает болгарское телевидение.

The Photographer Сухогруз

Согласно официальной информации, они задержаны на 72 часа. По некоторым данным, досудебное разбирательство ведется по нескольким направлениям, включая выяснения деталей кораблекрушения, действий береговых служб на момент инцидента, а также угроза нанесения ущерба окружающей среде.

Как заявил журналистам прокурор Добричской области Радослав Бухчев, авария VERA SU произошла, вероятнее всего, из-за навигационной ошибки вахтенного офицера. Если вина капитана будет доказана, ему грозит тюремное заключение на срок от 5 до 15 лет.

Напомним, турецкий сухогруз VERA SU, шедший с Украины в болгарский порт Варну с грузом азотных удобрений, сел на мель у Каменного Берега 20 сентября. Корпус судна получил серьезные повреждения, а в Черное море попали тонны химикатов.