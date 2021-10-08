Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 8 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Гражданская гвардия Испании обнаружила 150 тропических птиц вблизи курортного населённого пункта Пуэрто-Наос в доме, из которого эвакуировали жильцов из-за близости потока лавы из вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Лиса

По данным Гражданской гвардии, птицы были эвакуированы после обнаружения владельца дома и уже переданы в спасательный центр Maroparque.

С момента извержения вулкана сотрудники Гражданской гвардии занимаются эвакуацией животных, которые остались в домах, которые пришлось эвакуировать.