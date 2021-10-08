Москва, 8 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Женщины должны сами решать, какую профессию выбрать и кем работать. Такого мнения, согласно результатам опроса, проведённого сервисом по поиску работы и сотрудников «VK Работа», придерживаются 37% респондентов.

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При этом отмечается, что так думают в основном молодые люди в возрасте 18—26 лет. При этом более взрослое поколение (27—35 лет) уверены, что список запрещённых профессий стоит сохранить, пишет RT. Так считают 40% опрошенных.

Чаще всего из мужских профессий женщин интересует вакансия курьера с зарплатой 54 200 рублей (41%). На вакансию охранника с зарплатой 19 230 рублей откликаются 15% представительниц прекрасного пола. Столько же откликается на вакансию разнорабочего со средним окладом 21 175 рублей.

Добавим, что участие в опросе, который проводился платформами «VK Работа» и ResearchMe, приняли 1 378 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа Министерство труда и социального развития России сократило перечень запрещённых для женщин профессий, пересмотрев список производств, работ и должностей с ограниченным применением женского труда. Ранее в списке запрещенных для женщин профессий насчитывалось порядка 400 позиций, теперь он уменьшен до 100. С 1 января 2022 года перечень скорректируют повторно.

Так, сейчас женщины смогут работать авиамеханиками, техниками по планеру и двигателям, приборам и электрооборудованию, а также инженерами, специализирующимися на техобслуживании самолётов.