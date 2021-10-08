Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Городские службы Петербурга утром 8 октября ограничили движение транспорта в районе Биржевого моста, который в ночь на 9 октября закрывается на капитальный ремонт. Мост будет недоступен для транспорта и пешеходов до осени 2022 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Биржевой мост

Как сообщает издание Смольного «Петербургский дневник», сегодня уже ограничен проезд по набережной Макарова. С утра 9 октября также будет ограничено движение по Мытнинской набережной у Биржевого моста, набережной Макарова от Биржевого проезда до Тифлисской улицы и по улице Одоевского от Сазоновской улицы до Уральской улицы. Эти ограничения продлятся до 29 сентября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на время капитального ремонта Биржевого моста, связывающего Стрелку Васильевского острова с Петроградской стороной, движение общественного транспорта будет переведено на ближайший Тучков мост.

Автобусные маршруты №№ 10 и 191, а также троллейбусный маршрут № 7 после Дворцовогомоста будут направлены в объезд: по Университетской набережной, 1-й и Кадетской линиям В.О., Тучкову мосту. Количество транспорта на этих направлениях будет сохранено, пообещали в городском комитете по транспорту.

Капитальный ремонт Биржевого моста проводится впервые за 60 лет эксплуатации сооружения. Ограничения для транспорта продлятся до ноября 2022 года, а сами работы по капремонту — вплоть до весны 2023 года.