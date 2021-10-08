Париж, 8 октября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Аккаунт в социальной сети TikTok завела кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщила сама политик на своей странице в другой социальной сети, Facebook.

Manuguf Марин Ле Пен

Марин Ле Пен объявила об открытии аккаунта в TikTok и пригласила всех желающих встретиться с ней в этой социальной сети. Затем политик выложила короткий видеоролик в TikTok, где обратилась к молодёжи. Она обещала рассказывать о лучших моментах своей предвыборной кампании и объявила, что неё есть много предложений для молодёжной аудитории, которая является большинством в TikTok.

Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 10 апреля 2022 года. На пост главы государства в настоящее время претендуют 13 кандидатов, но этот список может расшириться. По данным опросов в первом туре президентских выборов могут победить Ле Пен и действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Однако Макрон пока не делал никаких заявлений относительно планов выдвижения своей кандидатуры на пост президента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат Национального собрания Франции (нижняя палата французского парламента) Эрик Чьотти призвал власти страны выйти из НАТО и не конфликтовать с Россией.