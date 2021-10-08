Кызыл, 8 октября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Несмотря на пандемию и погодные аномалии в некоторых кожуунах Тувы, темпы уборки и показатели урожайности в этом году превосходят уровень прошлых лет, констатируют в региональном минсельхозпроде.

Pixabay.com Зерно

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

Если в 2020 году урожай собирали с 50 604,1 гектаров, то в 2021 году посевная площадь составила 55 626,5 гектаров. В настоящее время наибольший объём зерна собран в Тандинском кожууне — 5090 тонн.

Еще предстоит собрать урожай с площади в 55 626,5 гектаров, из которых кормовые культуры составляют 67% от общей площади, зерновые культуры — 28%, картофель — 4,7% и овощи — 0,5% от общей площади.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году несмотря на меньшие объёмы урожая тувинские аграрии столкнулись с проблемой его сохранения. При мощностях зернохранилищ в 8160 тонн в республике было намолочено 17 тыс. тонн.

Читайте также: В Туве урожайность зерновых превзошла прошлогодние объёмы