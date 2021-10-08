Горно-Алтайск, 8 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Горном Алтае выявили 40 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 8 октября в региональном оперштабе.

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В столице республики — городе Горно-Алтайске — выявлено 18 новых носителей коронавируса. За весь период пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 21 866 человек.

Общее число выздоровевших в Горном Алтае — 20 668 человек, в том числе за прошедшие сутки коронавирус победили 12 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Республике Алтай также выявили 40 носителей коронавируса.