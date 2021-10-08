Южно-Сахалинск, 8 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В предстоящее воскресенье 10 октября к Сахалину подойдёт циклон из Амурской области. Он принесёт в островной регион сильные дожди и ветер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Сахалинском УГМС».

Дождь

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10 октября порывы ветра в островном регионе будут достигать 15−20 м/с, а 11 октября ветер усилится до 22 м/с, на побережье — до 25.

На Курильских островах 11 октября также прогнозируются дожди и ветер 19−24 м/с.

Спасатели направили в районы области экстренные предупреждения и обратились к населению с просьбой без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье с начала года при неблагоприятных погодных условиях зарегистрировано более тысячи дорожно-транспортных происшествий.