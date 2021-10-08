Мадрид, 8 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Луис Планас обратился к фермерскому и животноводческому сектору острова Пальма с успокоительным заявлением, подчеркнув, что «любая поврежденная продукция или продукция, которую невозможно продать, будет компенсирована», и что правительство работает над восстановлением территории, пострадавшей от извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом он заявил во время встречи в режиме видеоконференции с представителями пострадавшего от извержения вулкана сектора, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия.

(сс) WFranz Фермеры

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Он напомнил о возможности финансирования восстановления разрушенных зданий ферм за счёт помощи на развитие сельских районов.

Планас также заверил, что правительство «твёрдо привержено» восстановлению и возобновлению сельскохозяйственной и животноводческой деятельности острова, что видно по быстроте первых мер, утвержденных исполнительной властью для устранения ущерба, нанесенного вулканом.