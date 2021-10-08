Вашингтон, 8 октября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Член комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США республиканец Майкл Маккол призвал к санкциям против России из-за того, что Москва якобы желает воспользоваться энергетическим кризисом в Европе. Об этом говорится в опубликованном заявлении Маккола.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Маккол утверждает, что действия, которые он приписывает Кремлю, имеют целью ускорить ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», по которому Россия собирается поставлять дополнительные объемы газа в Европу.

«Кремль придерживает газовые поставки в Европу, что привело к резкому росту цен на газ и снижению резервов в преддверии зимы по всему континенту», — заявил он.

Если президент США Джо Байден «немедленно не отменит исключения по критическим санкциям против газопровода и не остановит его, он даст президенту России Владимиру Путину еще одно орудие вредоносного влияния, которое может быть задействовано против Украины и других наших европейских партнеров», заявил Маккол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цены на газ стремительно растут в Европе по целому ряду причин, и только непрофессионалы могут видеть в этом влияние России.

По его словам, энергетический кризис наступил, когда по времени совпали несколько факторов. Никакой роли России в происходящем на газовом рынке в Европе нет и быть не может.

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