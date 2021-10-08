Джакарта, 8 октября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В Индонезии несколько человек погибли при проверке кабельной интернет сети, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Жертвами инцидента стали пять человек. Двое погибших были эвакуированы группой регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий города Тангеранг.

Полиция подозревает, что рабочие погибли от вдыхания газа, испарившегося из канализации, недалеко от места проведения ремонтных работ на кабеле.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что число заразившихся коронавирусом на национальной неделе спорта в Папуа выросло до 34.

Подробнее в материале:Воздействию COVID-19 на неделе спорта в Индонезии подверглись 34 человека