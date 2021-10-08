Благовещенск, 8 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Заместитель главврача городской клинической больницы Благовещенска Татьяна Орлова уговаривает жителей Амурской области вакцинироваться от COVID-19. Она рассказала о том, как сама болела коронавирусом и спустя полгода после выздоровления поставила прививку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе правительства региона.

Minzdrav.admoblkaluga.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Читайте также: Жителей Приамурья возмутил баннер со списком людей, погибших от COVID-19

По словам Татьяны Орловой, она попала в реанимационно-анестезиологическое отделение с 30% поражением лёгких. Через шесть месяцев после перенесённого заболевания врач поставила прививку.

Заместитель главврача больницы Благовещенска также подчеркнула, что коронавирусная инфекция меняется, и теперь её последствия могут быть достаточно отдаленными, значительными. Вирус может поражать не только органы дыхания.

«Пациенты к нам в госпиталь поступают с поражением легких более 50%, это, как правило, очень большие объемы поражения, которые во многих случаях требуют госпитализации пациентов в реанимационно-анестезиологическое отделение. К нам также поступают пациенты с поражением до 50%, но с отягощенными соматическими патологиями, такими как сахарный диабет, онкопатологии, заболевания крови, а также беременные женщины с пневмониями и коронавирусной инфекцией», — рассказала Татьяна Орлова.

Она отметила, что более 50% пациентов ковидного госпиталя в Благовещенске находятся в тяжелом состоянии и кислородозависимы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске появился баннер, на котором указаны имена, фамилии, профессии под заголовком «Их больше нет» и с крупной надписью «COVID-19». Социальная реклама была призвана подтолкнуть население пройти вакцинацию, но вместо этого вызвала возмущение горожан.