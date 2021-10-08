Москва, 8 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Модельная линейка Aurus в 2022 году в России для частных клиентов будет включать в себя две модели. Об этом этом операционный директор группы «Авилон» (официальный дилер Aurus) Олег Шамба сообщил в интервью Autonews.

Дарья Драй ИА REGNUM Aurus

Сейчас модельная линейка компании в России состоит только из седана Aurus Senat, представленного в топовой версии, стоимость которой составляет 24 млн рублей.

Список оснащения максимальной комплектации Aurus Senat состоит из множества опций, к которым относятся адаптивный круиз-контроль, пневматическая подвеска, кресла с электрическими регулировками, функцией массажа и вентиляцией, датчики света и дождя, а также камеры кругового обзора. Отмечается, что модели 2021 года выпуска уже распроданы.

В 2022 году в России будет налажен серийный выпуск Komendant. Также внедорожник появится в продаже.

По предварительной информации, Komendant оснастят гибридной установкой, которую получил седан Senat. Она состоит из турбированного бензинового двигателя V8 объёмом 4,4 л и электромотора. Общая производительность установки составляет 598 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрен 9-ступенчатый «автомат».

Ранее компания Aurus представила во время российского этапа автогонок серии «Формула — 1» в Сочи первый двухцветный седан Senat.

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