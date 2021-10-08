Мадрид, 8 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Основной эффект от извержения вулкана в Кумбре-Вьеха 7 октября сконцентрировался в воздухе, где облако пепла и газов, подгоняемое ветром к северу и востоку острова и к земле термической инверсией на высоте 700 метров, вынудило закрыть воздушное сообщение с аэропортом острова Пальмы. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Эта метеорологическая комбинация также привела к ухудшению качества воздуха в долине Аридан, которое в настоящее время является «удовлетворительным», в рамках шкалы «хорошего», «удовлетворительного», «плохого» или «очень плохого» качества, используемой Институтом вулканологии Канарских островов.

На некоторых измерительных станциях были зарегистрированы эпизоды содержания диоксида серы до 667 микрограммов на кубический метр, что превышает порог тревоги в 500 микрограммов.

Такая погодная ситуация, при которой остров связан только морскими путями, может сохраниться до 9 октября.