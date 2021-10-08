Москва, 8 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В мобильном приложении «Моя Москва» у голосового помощника появились новые возможности, сообщается на портале мэра столицы.

Pixabay.com Мобильный телефон

Сейчас пользователи с его помощью посмотреть счета за ЖКУ, а в ближайшее время у них появится возможность передавать показания счетчиков голосом. В будущем голосовой помощник позволит получить доступ ко всем городским услугам.

Пользователи мобильного приложения «Моя Москва» смогут получить ответы на любые вопросы об этих услугах. При этом не придется смотреть на экран телефона. Пока виртуальный помощник доступен 40% пользователей, но до конца 2021 года заработает у всех.

Как сообщало ИА REGNUM, в мобильном приложении «Моя Москва» появился благотворительный сервис.

Читайте подробнее: В приложении «Моя Москва» стал доступен благотворительный сервис