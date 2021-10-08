Нейпьидо, 8 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на территории Мьянмы. Об этом 8 октября сообщает Геологическая служба США.

Martin Luff Землетрясение

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 44,4 км в юго-восточном направлении от города Моунъюа. Очаг землетрясения располагался на глубине 110 км.

При этом данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 52 человек выросло число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,9 в Японии.