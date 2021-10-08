Оренбург, 8 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился к населению с просьбой отказаться от покупки алкоголя после массовой гибели людей в восточной части региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

Донор Нет алкоголю!

«Обращаюсь ко всем жителям региона — воздержитесь от покупки алкоголя. Сейчас проводятся массовые проверки точек продаж, чтобы выявить контрафакт, и до результатов проверок употребление алкоголя — опасно для жизни», — подчеркнул он.

Напомним, в Оренбуржье жертвами употребления суррогатного алкоголя стали 14 человек. Еще восемь человек находятся в больницах. По факту гибели людей, незаконному обороту спирта и производству опасной продукции возбуждено уголовное дело.