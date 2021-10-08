Киев, , 08:40 — REGNUM Конструктивный разговор состоялся у главы офиса президента Украины Андрея Ермака с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд. Одной из тем было усиление роли США в переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе, написал Ермак на своей странице в Twitter.

Виктория Нуланд U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Он отметил, что также обсудил с Нуланд ситуацию с безопасностью вокруг Украины и перспективы диалога «нормандском формате», то есть с участием Германии, России, Украины и Франции.

«Провел конструктивную беседу с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд», — отметил Ермак.

Украинское издание «Корреспондент» уточняет, что Ермак и Нуланд общались по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал американскому президенту Джо Байдену каким-либо образом привлечь Вашингтон к переговорному процессу по Донбассу. В сентябре Нуланд заявила в ходе конференции в Киеве, что США в том числе готовы к участию формате «нормандской четверки».

Читайте также: Нуланд заявила о готовности США присоединиться к «нормандскому формату»