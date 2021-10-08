Новосибирск, 8 октября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Восстановительные работы на серверах Сибирской генерирующей компании продолжаются. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

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«Пока остаются временно недоступными сервисы по оплате услуг компании — собственные и партнерские. Потребители смогут оплатить услуги отопления и водоснабжения сразу после восстановления работы системы. Оплата за сентябрь будет приниматься в текущем расчётном периоде без штрафных санкций», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, что корпоративные сервисы Сибирской генерирующей компании с 6 октября оказались недоступны из-за сбоя на серверах.

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