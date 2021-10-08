Кызыл, 8 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Эпидситуация по коронавирусу в Туве продолжает оставаться напряженной. Как сообщает 8 октября минздрав региона, за последние сутки на 48 выздоровевших пришлось 60 выявленных носителей SARS-CoV-2, в том числе, 19 детей (+4 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационарных госпиталях в Кызыле лечатся 286 больных, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 259, детей — 32. В тяжелом состоянии находится 65 человек, в средней степени тяжести — 221.

Госпитализировано за сутки — 27. К аппарату ИВЛ подключено 18 больных. С пневмониями амбулаторное лечение проходят 18, стационарное — 239 человек. На учете Центра амбулаторной Covid-диагностики и лечения состоит 267 больных.

Всего с 1 января в Туве зарегистрировано 12 354 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования. Комиссией по установлению причин смертности установлено, что с 1 января от Covid-19 умерло 220 человек.

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