Тюмень, 8 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Тюмени некоторые родители не пустили детей в школы. Об этом 8 октября сообщает издание «Вслух.ру».

Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США Стрельба в школе

Причиной добровольных каникул стала информация в социальных сетях о возможной стрельбе в одной из школ города Тюмени. Данные сообщения также активно распространяются в студенческих и школьных чатах.

Ложную информацию о вероятном теракте многие тюменцы восприняли всерьёз, оставив детей дома. Правоохранительные органы происходящее пока не комментируют. Однако отмечается, что подобные фейковые сообщения о расстрелах в школах ранее распространяли в Иванове и Владикавказе.