Тбилиси, 8 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Сообщения в некоторых СМИ, будто бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в тюрьме намеренно ухудшают условия пребывания, не соответствует действительности. Об этом 7 октября заявил заместитель гендиректора Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили в специальном обращении.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Информация о том, что процесс выдачи телевизора Саакашвили был искусственно затянут, является ложью», — отметил Цхварашвили.

Он сообщил, что экс-президенту 4 октября сделали карту оплаты. На другой день он смог себе заказать телевизор в камеру, когда на карту прислали деньги. Представитель пенитенциарной службы опроверг и сообщения о том, что бывшему главе государства не выдали матрас.

«Также ложью является информация, что Михаилу Саакашвили не предоставили матрас, как только он вошел в учреждение, в соответствии с законом, ему выдали личные вещи, в том числе бельё, а также одеяло, матрас и подушку», — сказал Цхварашвили.

Ранее адвокат Саакашвили заявил журналистам, что власти якобы намеренно стараются ухудшить условия содержания экс-президента.

Напомним, Саакашвили задержали в Тбилиси вечером 1 октября. На родине экс-президент заочно осуждён по двум делам, а также ещё два дела, где он фигурирует в качестве обвиняемого, находятся в суде.