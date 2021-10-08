Турин, Италия, 8 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Сборная Франции одержала победу над командой Бельгии в полуфинальном матче футбольной Лиги наций. Встреча прошла в Турине (Италия) и завершилась со счётом 3:2.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщик сборной Франции

В первом тайме футболисты сборной Бельгии забили два мяча. Отличились полузащитник Янник Карраско на 37-й минуте и нападающий Ромелу Лукаку на 40-й.

Сборная Франции во втором тайме смогла не только сравнять счёт, но и вырвать победу. Голы забили Карим Бензема на 62-й минуте, Килиан Мбаппе с пенальти на 69-й и Тео Эрнандес на 90-й.

В финале Лиги наций сборная Франции сыграет с командой Испании, которая в полуфинале обыграла Италию со счётом 2:1. Матч состоится 10 октября. В игре за третье место встретятся команды Италии и Бельгии.

Напомним, в 2019 году победителем Лиги наций стала сборная Португалии, которая в финале обыграла сборную Нидерландов (1:0).

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