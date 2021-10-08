Омск, 8 октября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Инфраструктурные бюджетные кредиты на сумму 372 млн рублей получит Омская область. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, деньги направят на строительство инфраструктуры для логистического парка «Солнечный» и объектов электроснабжения на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Авангард».

Иван Шилов ИА REGNUM Омск

Заявка Омской области на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов на указанную сумму сроком на 15 лет одобрена.

По словам министра финансов региона Вадима Чеченко, кредиты направят на реализацию двух инвестпроектов общей стоимостью 10,9 млрд рублей. За счёт инфраструктурного бюджетного кредита в размере 252 млн рублей логистический парк «Солнечный» планируют подключить к инженерным сетям и коммуникациям. Что касается ОЭЗ «Авангард», 120 млн за счёт кредита планируют направить на строительство объектов электроснабжения на территории.

Также регионы могли заявиться на предоставление финансирования сверх лимитов. Омская область предложила заявку по строительству аэропорта «Омск-Федоровка».

Заявлена потребность в инфраструктурном кредите в размере 13,8 млрд рублей. «Это существенно выше, чем лимит по региону, и заявка будет рассматриваться на конкурсной основе», — говорится в сообщении облправительства.

Напомним, в апреле 2021 года омский губернатор Александр Бурков сообщил о планах региона по привлечению инфраструктурных бюджетных кредитов на строительство взлётно-посадочной полосы аэропорта и аэронавигационных систем. Минтранс РФ дал положительное заключение по данному кредиту. Решение будет приниматься на уровне правительственной комиссии по региональному развитию.