Вашингтон, 8 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов заинтересованы в поиске специалистов, которые готовы разработать отвечающие современным требованиям технологии по борьбе с угрозами в киберпространстве. Об этом сообщает RT со ссылкой на запрос управления перспективных исследовательских проектов минобороны США на получение информации от подрядчиков.

West Point — The U.S. Military Academy На страже кибербезопасности

«Конкретно по данному запросу требуются сведения о потенциальных исполнителях, обладающих возможностью быстрой разработки передовых технологий в сфере киберопераций и информационных операций в ответ на существующие и появляющиеся киберугрозы», — говорится в документе.

Отмечается, что подрядчики должны обладать допусками к работе с секретной информацией или соответствовать определённым критериям для получения таких документов.

В ведомстве добавили, что интерес Вашингтона к области киберопераций и информационных операций обусловлен тем, что эти направления представляют «всё большую важность для национальной безопасности».

Ранее ИА REGNUMсообщало, что США назвали вирусы-вымогатели проблемой национальной безопасности, поскольку такие действия вредят экономике и инфраструктуре страны, а нападения на систему здравоохранения угрожают жизни людей.

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