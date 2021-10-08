Тбилиси, , 08:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин продолжает волновать грузинских пользователей соцсетей, несмотря на множество других, гораздо более важных для Грузии тем, диктуемых внутриполитической повесткой дня. Своеобразно откликнулись в Грузии и на день рождения российского президента.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Средняя продолжительность жизни мужчин в мире составляет 69,8 лет. Владимиру Путину сегодня исполнилось 69 лет», — пост такого содержания с коротким комментарием «Еще один и…» опубликовало на своей странице в Facebook информационное агентство Factcheck, которое занимается «проверкой» истинности или ложности тех или иных высказываний политиков и других социально активных лиц и выносит им свои «вердикты».

"Этот вердикт «ложный», не выкладывайте, плиз», — призвал авторов поста пользователь Л.С.

«Аминь», — поддержала еще не вынесенный вердикт пользователь Т.Г.

«А Байден старше?» — поинтересовался пользователь З.К., но ответа на свой вопрос не получил.

«Давай, Ладо (так в Грузии сокращенно именуют тех, чьё имя Владимир), улучшай статистику», — написал пользователь Г.Т. и добавил смайл-сердечко.

«Очень смешно, что вы считаете Путина нашим врагом, а не Россию… Если Путин не будет президентом, придет другой, и он продолжит притеснять нас. Так в чем же смысл?» — попытался поспорить с предыдущими «комментаторами» пользователь Г.М.

А пользователь В.Б. отреагировал на сообщение о дне рождения Путина и средней продолжительности жизни одними нецензурными словами.

«Так он «зубок» Зурабишвили», — поделился своей оценкой пользователь И.В. Он, вероятно, имел ввиду, что президенты Грузии и России почти ровесники.

«Мне 28 лет и ясно, что настанет день, когда я узнаю эту хорошую новость (о смерти Путина), и я очень этого жду», — разоткровенничался В.М.

Затем добавил: «Надеюсь, завтра в аварию не попаду».

»В России (продолжительность жизни) гораздо ниже», — сообщил участникам этого обсуждения пользователь В.А.

«Желаю, чтобы 70 лет он отметить не смог», — пожелала пользователь Т.Т.

«Дело в том, что если Путин умрет, нам все равно это не поможет. И, может, в России появится кто-то похуже него», — попытался урезонить собеседников пользователь Г.Е.

«Да у них (России) будет еще 4 таких)) на замену», — вставил свое слово Л.Л.

«Значит, еще 8 месяцев, и…» — поинтересовалась Н.А.

«Аминь», — увенчал обсуждение пользователь Г.А.