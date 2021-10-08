Бишкек, , 08:18 — REGNUM Министерство иностранных дел Киргизии пригласило наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на парламентские выборы, которые пройдут в республике 28 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.

Выборы. Киргизия Kenesh.kg

Приглашение получил спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор, который прибыл в Бишкек для встречи с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым. На встрече также присутствовала спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала.

«Гилмор отметил открытый и конструктивный характер диалога по правам человека между Кыргызстаном и Евросоюзом. Приветствовал приглашение международных наблюдателей, в том числе БДИПЧ ОБСЕ, на предстоящие 28 ноября 2021 года парламентские выборы в Кыргызской Республике и пожелал успехов в проведении плебисцита», — говорится в заявлении.

Стороны обсудили также меры для улучшения «ситуации с правами человека», особенно в части гендерного равноправия, и подготовку к проведению первого экономического форума Евросоюз — Центральная Азия, который запланирован на 5 ноября 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из бюджета Киргизии на подготовку и проведение выборов депутатов республиканского парламента планируют потратить более 592,5 млн сомов (506,1 млн рублей).

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