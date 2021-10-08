Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 8 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Одно из туристических агентств Испании начало организовывать однодневные поездки на остров Пальма и обратно для европейских туристов, проводящих в эти дни отпуск на острове Тенерифе, где одним из главных развлечений является посещение вулкана Кумбре-Вьеха, извергающегося уже девятнадцать дней. Об этом сообщает агентство EFE.

Дарья Драй ИА REGNUM Турист

«Я впервые вижу вулкан. И, возможно, в последний раз. Это нелегко, если вы живёте, как я, в Бельгии. Это уникальная возможность», — сказал один из туристов, участвовавших в поездке, возле церкви Тахуйя, расположенной чуть более чем в трех километрах от вулкана — в районе, который считается безопасным.

Поездка координируется компанией GetHoliday, директор которой, Бассо Ланцоне, говорит, что её цель — помочь соседям по Канарам, которые страдают от последствий извержения.