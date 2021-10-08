Москва, 8 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. По итогам торгов 7 октября нефть марки Brent повысилась на 2,03%, до $82,38. Росту котировок способствовало усиление тяги к риску, а также ослабление американской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Lekkiesmedia.com Добыча нефти

Сенат США принял решение увеличить потолок госдолга на 480 млрд до 3 декабря. Новость позитивно восприняли все рынки. Цена на нефть восстановилась до $82,47 с $79,05.

Рост котировок сдерживается увеличением запасов нефти в США, а также заявлениями министра энергетики США Дженнифер Гранхолм.

Она заявила, что администрация рассматривает возможность использования стратегического нефтяного резерва страны для сдерживания роста цен на бензин. Гранхолм также не исключила запрета на экспорт сырой нефти, который был снят в 2015 году.

Сегодня, 8 октября, на торгах в Азии нефть стоит $82,83 (+0,53%). Бычий тренд по нефти остаётся сильным. Ближайшая цель для покупателей сохраняется на отметке $86 за баррель.

Сегодня движение цены будет определяться динамикой доллара после публикации данных по рынку труда в США. Отчет важен для ФРС США.

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