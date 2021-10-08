Чита, 8 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 8 октября от коронавируса полностью привиты уже 330 148 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Ещё 348 500 граждан получил первый компонент вакцины. Таким образом, за последние сутки первый компонент вакцины от инфекции поставили 1002 человек, завершили вакцинацию 825 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сделать прививку можно в 77 стационарных и 15 передвижных пунктах вакцинации.

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