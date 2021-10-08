Москва, 8 октября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. С начала 2021 года по сентябрь включительно стоимость подержанных машин на российском авторынке выросла на 22%. Об этом сообщает агентство «Автостат».

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В прошлом месяце средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом на российском авторынке составила 838 тыс. рублей. В начале года такая машина продавалась в среднем по цене 688 тыс. рублей. Таким образом, стоимость подержанного автомобиля с начала года выросла на 150 тыс. рублей.

За сентябрь автомобили с пробегом в России подорожали на 38 тыс. рублей или на 5%. Отмечается, что подорожание подержанных моделей зафиксировано во всех категориях авторынка. Так, трехлетние автомобили выросли в цене на 11%, а пятилетние — на 15%.

Напомним, за три квартала 2021 года продажи автомобилей китайских марок в России выросли в 2,1 раза, до 76 430 экземпляров.

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