Екатеринбург, 8 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Свердловской области представители ряда сфер бизнеса просят губернатора Евгения Куйвашева не вводить систему QR-кодов. Соответствующие письма направлены главе региона.

geralt QR-код

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Так, в Ассоциации кулинаров и рестораторов опасаются оттока клиентов. Также там напоминают о неудачном опыте такой системы в Москве. Представители фитнес-клубов тоже ждут финансовых трудностей в случае введения такой меры. В качестве альтернативы они предлагают создавать пункты вакцинации в фитнес-центрах и готовы привить всех сотрудников и увеличить количество санитайзеров.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловские власти намерены создать в регионе зоны, свободные от коронавируса. Туда начнут пускать только привитых от COVID-19 или переболевших. От входящих будут требовать QR-коды.