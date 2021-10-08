Дамаск, , 08:11 — REGNUM За прошедшие сутки со стороны террористов было совершено 11 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Facebook.

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Обстрелы велись со стороны радикальной террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В провинции Идлиб зарегистрировано шесть обстрелов, в Алеппо — три обстрела, в провинции Латакия — два обстрела.

В провинции Идлиб террористы вели обстрел с применением РСЗО из населённого пункта Кефар-Айвад по населённому пункту Мелланджа, где дислоцировались правительственные силы. В результате обстрела получил ранение российский военнослужащий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о готовящейся инсценировке химической атаки чо стороны террористов, действующие в сирийской зоне «Идлиб» и скандально известной группы «Белые каски».

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