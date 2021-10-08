Москва, 8 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам 7 октября открылись снижением. По итогам дня рубль подорожал к иностранным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Vest-news.org Деньги

Пара доллар/рубль снизилась на 0,95%, до 71,70 руб., евро/рубль — на 0,99%, до 82,82 руб., фунт/рубль — на 0,78%, до 97,65 руб.

Укрепление рубля вызвал спрос на рисковые активы на фоне роста фьючерсов на американские индексы, а также повышение цен на нефть после падения. Баррель нефти марки Brent подорожал на 2,03%, до $82,38.

Большинство основных валютных пар торговались в ограниченных диапазонах, так как трейдеры отказывались открывать крупные позиции до выхода отчета по рынку труда в США.

Индекс S&P 500 вырос на 0,8%, чему способствовал прогресс в переговорах о потолке долга США и ослабление опасений по поводу энергетического кризиса в Европе. Сенат США принял решение увеличить потолок госдолга на 480 млрд до 3 декабря.

Сегодня, 8 октября, на торгах в Азии нефть стоит $82,83 (+0,53%). Внимание трейдеров и инвесторов направлено на отчёт по рынку труда в США за сентябрь.

Если данные окажутся хуже средних прогнозов, то ФРС может пересмотреть график сокращения количественного смягчения, что приведёт к ослаблению доллара и укреплению рубля. Рубль пытается вернуться к минимуму 71,55 от 11 июню 2021 года.

Читайте также: Курс доллара на Мосбирже упал ниже 72 рублей