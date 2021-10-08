София, 8 октября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. В Софии, Варне, Бургасе и других крупных городах Болгарии началась масштабная акция протеста профсоюза дорожно-строительных компаний (ДСК) страны. Об этом сообщает Болгарское радио.

Nathan Keirn Протест

По предварительным прогнозам, всего в забастовках, митингах и демонстрациях планируют принять участие до 10 тысяч человек. Дорожники выступают за разрыв действующих контрактов с правительством, которые «являются для ДСК крайне невыгодными».

Как подчеркивают профсоюзные лидеры, местные власти зачастую нарушают уже подписанные договоры и не выполняют их основные пункты. Кроме того работники сектора подчеркивают, что на протяжении трех месяцев не получают зарплаты и социальных пособий.

Напомним, министерство регионального развития Болгарии неоднократно направляло приглашения руководителям протестных акций на встречи и проведение «круглых столов» и дискуссий. Состоявшиеся 30 сентября нынешнего года переговоры членов профсоюза дорожников с представителями кабинета министров страны результатов не дали.