Барнаул, 8 октября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Алтайское управление ветеринарии прекратило выдавать сопроводительные документы на «домашнее» мясо, без которых торговать на рынке нельзя. Чиновники пояснили, что таком образом они исполняют Технический регламент Таможенного союза и Минсельхоза РФ по недопущению распространения африканской чумы и ящура. В качестве альтернативы забою на подворьях предлагается использовать убойные пункты и площадки. Но проблема в том, что находятся они далеко не во всех районах. Свою позицию по данной проблеме высказали в Алтайском краевом законодательном собрании и Общероссийском народном фронте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

tpsdave Корова

«Краевым властям поступило предложение в очередной раз отсрочить введение запрета на убой скота в подворьях до конца 2022 года. Мы же предлагаем вернуться к ограничениям только после того, как в регионе появится необходимое количество доступных площадок для убоя.

Тем более, что в документах минсельхоза России как раз и говорится о введении запрета лишь при наличии достаточного количества специальных площадок. А вот эта нестабильность, когда мы то запрещаем, то переносим сроки, негативно влияет на работу фермеров и предпринимателей, создает проблемы владельцам личных подсобных хозяйств, для которых продажа домашнего мяса зачастую является основным источником дохода», — отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Накануне, 7 октября, общественники направили обращение заместителю председателя правительства Алтайского края Александру Лукьянову с предложением разработать при участии органов местного самоуправления целевую краевую программу, либо дорожную карту по строительству (оборудованию) специальных площадок и пунктов для убоя скота с учетом расположения сельских районов, их транспортной доступности.

Для этого в ОНФ предлагают использовать в том числе возможности государственно-частного или муниципально-частного партнерства.

«У нас аграрный край, около 430 тысяч подсобных хозяйств. Конечно, введенные меры вызывают волнение. Но хочу отметить, что в соседних регионах подобный запрет введен еще с марта 2021 года. Да и ограничения не появились неожиданно», — подчеркнул председатель комитета по аграрной политике в АКЗС, депутат фракции «Единая Россия» Сергей Серов.

По его словам, сертифицированные бойни есть в большинстве районов края, в некоторых крупных муниципалитетах их по несколько штук. Районы, где не было сертифицированных убойных площадок, должны были подготовиться и принять меры.

Тем временем, рядовые сельские жители отмечают, что запрет на домашний убой скота наводнит рынок нелегальным мясом. А площадками для их продажи станут не рынки, а интернет-сайты с объявлениями.