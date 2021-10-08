Владивосток, , 08:12 — REGNUM На первом заседании Законодательного собрания Приморья нового созыва 8 октября сразу же выявились спорные моменты — история с сокращением аппарата парламента из слухов стала реальностью.

Правительство Приморья

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Телеграм-канал «Политический ипподром» опубликовал сообщение от депутата-коммуниста Натальи Кочуговой по поводу законопроекта губернатора Олега Кожемяко о сокращении расходов на Законодательное собрание:

«Законодательному собранию по предложению губернатора срезают содержание почти на 50% до 300 млн рублей. Эти деньги предлагается пустить на поддержку медработников. Сокращают автопарк, обеспечение деятельности, фонд помощников. Но так же существенно сокращают аппарат ЗС ПК, режут по живому — рядовых сотрудников отправляют на улицу, а оставшихся планируется перевести на понижающие должности с понижением зарплаты.

Геннадий Шульга, я и Артем Самсонов возмутились данными поправками и предложили в первую очередь урезать зарплату главам департаментов (они получают по 400−500 тыс. рублей) до приближенного к реальности минимума, 100 тыс, например. Ибо поддерживать врачей за счёт выкидывания на улицу работников других сфер — ну так себе решение. Кроме того, ни для кого не секрет, что не депутаты пишут законопроекты, именно рядовые сотрудники аппарата ЗС ПК вычитывают, правят и готовят законы. Кто этим будет заниматься теперь? Мы будем принимать по 5 законов в год?».

Наталья Кочугова также добавила, что как только противники сокращения взяли слово, тут же отключилась он-лайн трансляция заседания — «не надо журналистам слушать дискуссии в парламенте».

Как сообщало ИА REGNUM, приморские депутаты 8 октября выбрали представителя краевого парламента в Совете Федерации РФ.