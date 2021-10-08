Москва, 8 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В пятницу, 8 октября, в столице России ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в городе составит +11…+13 °С. Об этом 8 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парк осенью

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Также отмечается, что ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 2−7 м/с, атмосферное давление составит 767 мм рт. столба.

Помимо того, уточняется, что в ночь на 9 октября в Москве также ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха −2… −0 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что жителей Москвы в выходные ожидает «комфортная погода».