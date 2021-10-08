Оренбург, 8 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области увеличилось число жертв алкогольного отравления. На утро 8 октября известно о 22 пострадавших, 14 из которых умерли. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

Факты отравлений метанолом зафиксированы в Ясненском городском округе, а также в Домбаровском и Адамовском районах. Медики собирают списки всех, кто 7 октября мог употреблять алкоголь вместе с погибшими или отдельно, чтобы их доставить в лечебные учреждения и провести антидотную терапию.

Напомним, по факту массового алкогольного отравления в регионе возбудили ряд уголовных дел. Задержаны три человека.