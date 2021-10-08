Петропавловск-Камчатский, 8 октября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. На Камчатке уже неделю ведутся поиски пропавшего на Ключевском вулкане альпиниста. В пятницу, 8 октября, пятеро спасателей продолжили восхождение на исполин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Игорь Шпиленок Вулкан Ключевской (Ключевская сопка)

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Накануне спасателям удалось достигнуть отметки в 2,5 тыс. метров. Они планируют добраться до высоты 4 тыс. метров — именно здесь двое туристов разминулись. Далее спасатели планируют отправиться по маршруту пропавшего альпиниста.

«Поисковую операцию осложняют неблагоприятные погодные условия. Так, на высоте 3000 метров наблюдается низовая метель, порывы ветра достигают 7−12 метров в секунду, температура воздуха составляет минус 18 градусов», — уточнили в ведомстве.

На склонах вулкана толщина снега превышает один метр.

Как сообщало ИА REGNUM, двое туристов начали восхождение к вершине вулкана 27 сентября. 1 октября один из них, житель Свердловской области, обратился к спасателям за помощью. Выяснилось, что на высоте 4 тыс. метров альпинистов застала непогода. Для того, чтобы спрятаться от сильной метели они выкопали в снегу убежище. Затем мужчины решили разделиться — один из них начал спуск к домику на высоте 2,55 тыс. метров, второй отправился к перевалу на высоту 3,3 тыс. метров. Уже через два дня ему удалось добраться до высоты 2,55 тыс. метров, но в домике он не встретил своего товарища и обратился за помощью к спасателям.